Real Madrid, la squadra si compatta attorno al tecnico Xabi Alonso. Marca: "Mea culpa"

Dopo le due sconfitte consecutive, tra cui quella arrivata in rimonta contro il Manchester City nell’ultimo turno di Champions League, i calciatori del Real Madrid hanno provato un po’ a compattarsi attorno al proprio tecnico Xabi Alonso, finito già sulla graticola dopo un inizio di campionato faticoso e mascherato da un super Mbappé.

Nonostante al tecnico basco siano state dare garanzie e fiducia, la gara di domani sera contro l’Alaves può rappresentare una sorta di spartiacque e per questo l’appuntamento non è da fallire.

Xabi Alonso, però, dovrà fare i contri con una lista lunghissima di calciatori indisponibili. Nel giro di pochi giorni i Blancos hanno perso Carreras, Endrick e Carvajal per squalifica, oltre all’ennesimo infortunio di Militao e uno Mbappé non al meglio. Toccherà ancora una volta a Vinicius e Rodrygo agire in avanti, quest’ultimo finalmente sbloccato dopo 9 mesi dall’ultima volta.