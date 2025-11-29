Milan-Lazio è Allegri-Sarri, calcio agli opposti: i toscani diversi divisi dal classico dilemma

Milan-lazio di questa sera metterà di fronte anche Allegri e Sarri. Tra Livorno e Figline Valdarno, siamo in Toscana, ci sono migliaia e migliaia di chilometri, si legge su La Gazzetta dello Sport. E calcisticamente c'è una distanza quasi siderale: il mare e gli scogli suggeriscono ad Allegri un gioco attendista, non necessariamente spettacolare, ma pratico sì. Conta il fine, il risultato, e non il mezzo, lo stile di gioco.

Le campagne e il verde invece spingono Sarri a ricercare l'armonia anche in campo: non è una vera vittoria senza palleggio e possesso palla. Stasera Max e Maurizio arrivano in doppia cifra: 20 scontri diretti, 11 vittorie per Allegri, 4 per Sarri e 4 pareggi finora.