Milan, Maignan vede il rientro. Gazzetta: “Nel mirino l’Atalanta, o almeno la Fiorentina”

Mike Maignan sembra essere finalmente negli ultimi metri di un percorso di riabilitazione lunghissimo: il portiere francese non gioca dal 18 settembre in rossonero. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha titolato così: "Mike vede il rientro, Atalanta o Fiorentina. E col Tottenham c'è". Le buone notizie per il Milan è che l'8 marzo Maignan sarà in campo a Londra per il ritorno contro il Tottenham. In vista di questo impegno il numero 16 cercherà di giocare almeno altri 90 minuti prima in Serie A: la speranza è di riaverlo con l'Atalanta o almeno con la Fiorentina.