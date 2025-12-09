Milan, operazione aggancio riuscita e La Gazzetta dello Sport titola: "Cura Pulisic"

"Cura Pulisic" è il titolo con cui si apre l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sulla vittoria del Milan contro il Torino nel posticipo di ieri sera. La doppietta dell’americano consente ai rossoneri di rimontare da 2-0 a 2-3 la squadra di Baroni e rilancia il Milan in vetta al campionato insieme al Napoli. L’operazione aggancio riesce, si legge sul quotidiano.

Ma che fatica, che carattere e che Pulisic: con la sua doppietta, appena entrato, cambia faccia al match e porta i suoi dal 2-1 al 2-3. Per fortuna aveva la febbre. Impiega 35 secondi a pareggiare e poi altri dieci minuti per il sorpasso su un Torino che dopo 17’ era avanti di due gol. Il Milan affianca il Napoli in vetta e tiene vivo quel continuo gioco di sprint, rincorse, cadute e riscatto che dà un senso, ancora poco decifrabile, a questo campionato.