Napoli, vigilia europea da non sbagliare. Il Mattino: “Col Chelsea serve vincere”

Napoli, voglia di Champions e notte decisiva. Il Mattino apre così la prima pagina, focalizzando tutta l’attenzione sulla sfida di domani contro il Chelsea, crocevia europeo della stagione azzurra.

Servirà infatti una vittoria ai partenopei per conquistare il pass per i playoff, mentre il pareggio lascerebbe il Napoli appeso a una combinazione di risultati estremamente complessa. A Castel Volturno Antonio Conte ha voluto la squadra riunita per un lungo confronto dopo il ko con la Juventus: nessuna strigliata, ma analisi, dialogo e la volontà di tenere vivo un gruppo stanco, ma ancora dentro tutti gli obiettivi fissati a inizio stagione.

Il quotidiano sottolinea come l’emergenza fisica condizioni pesantemente l’avvicinamento al match: l’infortunio di Milinkovic-Savic, le rotazioni ridotte al minimo e un’infermeria affollata complicano le scelte di Conte, che difficilmente potrà permettersi cambi radicali di sistema. La gara con i Blues viene letta come una vera finale europea, non solo sportiva ma anche strategica: in ballo c’è l’accesso ai playoff e una quota economica fondamentale per il mercato. Intanto il segnale che arriva dalla città è chiaro, con lo stadio che viaggia verso quota 50mila spettatori: non sarà sold out, ma la Champions resta una chiamata a cui Napoli ha tutta l’intenzione di rispondere.