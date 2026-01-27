È allarme rosso Hellas dopo l’ennesimo ko. L'Arena: “Società contestata dai tifosi”

Quarta sconfitta nelle ultime sei gare, una vittoria che manca dal 14 dicembre scorso. Non migliora la situazione in casa Hellas Verona, che al Bentegodi nella gara che ha chiuso la 22ª giornata di Serie A perde per 1-3 contro l’Udinese e resta all’ultimo posto a pari punti con il Pisa.

I padroni di casa, dopo essere andati sotto dalla rete di Atta, reagiscono e trovano subito il pareggio con il settimo centro in campionato di Gift Orban. Nella ripresa, però, due gran gol di Zanoli e Davies fanno sprofondare i gialloblù.

Amaro Zanetti al termine del match: “In questo momento tocca a me metterci la faccia. Permettetemi un pensiero ai tifosi, si meritano qualcosa di diverso da quello che facciamo tutti quanti. Oggi abbiamo perso meritatamente. C'è stata una differenza fisica evidente, avevamo in campo troppi giocatori che non erano in campo da troppo tempo. Siamo in una condizione emotiva difficile, non possiamo negarlo. In questo momento sarebbe facile per me prendere tutti gli alibi possibili, mi porto a casa la dignità lottando sempre. Senza crearmi alibi che sono evidenti e che forse dovrei prendermi. Ci metto sempre la faccia, provo una delusione infinita per i nostri tifosi, che ci hanno aiutato anche oggi. Comprendo il loro stato d'animo. Non fa parte di me gettare la spugna, nascondermi. Finché me lo permetteranno lotterò per me, i miei giocatori, il mio ds e per i miei tifosi".