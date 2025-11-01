Oggi arriva il Como, La Repubblica (ed. Napoli): "Al 'Maradona' 50 mila tifosi con il Napoli"
Inizia un impotente tour de force per il Napoli. Oggi al "Maradona" ci sarà la sfida contro il Como di Cesc Fabregas mentre in settimana ci sarà il match di Champions League contro l'Eintrach Francoforte ed infine il Bologna di Vincenzo Italiano. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Al Maradona oggi il Como 50 mila tifosi con il Napoli".
Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Dove arriverà la Juve di Spalletti? Sabatini: "Dipende dai gol di Vlahovic e gli assist di Yildiz"
