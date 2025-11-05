Pari e crescita con Spalletti, il Corriere dello Sport stamani: "La Juve gioca"
"La Juve gioca": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Effetto Spalletti: la squadra bianconera cresce e diverte, il pareggio contro lo Sporting non la premia. Schemi e qualità: 1-1. Si vede l'impronta di Luciano. Avvio faticoso e gol di Araujo, poi Vlahovic prende la scena. 3 punti in 4 gare: serve il salto.
Spazio anche all'altra italiana impegnata ieri in Champions, con questo titolo: "Napoli, si fa dura". 4 punti in 4 partite, la Champions si complica. Solo 0-0 con l'Eintracht: occasioni per Hojlund, McTominay e Anguissa. Conte: "Avremmo potuto vincere 3-0, loro hanno fatto solo catenaccio". Ora Qarabag, Benfica, Copenaghen e Chelsea.
