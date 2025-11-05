Pari in Champions, flop dei nuovi. Tuttosport: "Juve, ma chi hai comprato?"
TUTTO mercato WEB
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosprt titola così: "Juve, ma chi hai comprato?". Vlahovic evita il ko con lo Sporting (1-1). Che flop i nuovi acquisti, in Champions ora si fa dura. Spalletti tocca con mano i limii della squadra: chi avrebbe dovuto garantire il salto di qualità continua a deludere. Lo conforta Dusan, rinato ma uscito per un fastidio muscolare: "Non sono ancora al meglio, prima giocavo e non giocavo".
Spazio anche all'altra metà di Torino, che si avvia ad affrontare la stracittadina. Le viene dedicato questo titolo in taglio basso: "Il derby di Ismajli: mai dire Juve...". Quel no a Giuntoli un anno fa ad Empoli. Baroni squalificato, in panchina Colucci. Nkounkou recupera..
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Le più lette
1 Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile