Verona ancora ko, col Bologna finisce 2-3. L'Arena in prima pagina: "Corsa salvezza più dura"

Ancora una sconfitta per l'Hellas Verona, la quarta nelle ultime cinque partite, che viene battuto al Bentegodi per 2-3 contro il Bologna e resta all'ultimo posto in classifica con 13 punti. Un risultato che inguaia il tecnico Paolo Zanetti, il cui futuro in Veneto adesso è più che mai in bilico

Nel primo tempo partono bene gli scaligeri, trovando il sesto gol in campionato di Gift Orban, che batte Ravaglia con un preciso tiro a giro dal limite dell'area. Poi però salgono in cattedra gli ospiti e prima dell'intervallo riescono completamente a ribaltare il punteggio grazie a Orsolini, Odgaard e Castro. Nella ripresa, poi, il Verona accorcia grazie all'autorete di Freuler e va vicinissimo al pareggio con Sarr, ma a alla fine è costretto all'ennesimo ko.

Zanetti, nel post gara, ammette: "Analizzare questa gara mi viene semplice: siamo partiti bene, andando in vantaggio, poi c'è stato un blackout inspiegabile e inaccettabile per una squadra che è ultima. Non deve accadere. Spiegare il perché è veramente difficile anche da parte mia. Poi c'è l'orgoglio di una bella reazione, fermo restando che abbiamo affrontato in fila delle squadre di un livello altissimo, oggi ci hanno fatto tre gol in fila di cui due all'incrocio. E abbiamo avuto occasioni, più di loro se vedete i dati. Abbiamo avuto la palla per pareggiarla e non lo abbiamo fatto. Non è una prestazione completamente da buttare. Ma una buona prestazione con un tratto nel mezzo dove soprattutto dietro abbiamo mollato l'aggressività. Nel secondo tempo siamo stati sbilanciati con tre punte e un ragazzino dietro che è entrato benissimo, con un piglio ed un'anima diversa. In alcuni momenti stanno mancando un po' gli uomini e questo mi dà molto fastidio. Prenderci degli alibi non è corretto quando non diamo il 100% in campo. Voglio piangere dando l'anima, con gente che dà tutto. Questo è troppo importante. Sappiamo chi siamo, vediamo cosa fanno le altre squadre, noi dobbiamo salvarci per come siamo e dando tutto. Quando lo facciamo anche contro squadre forti riusciamo a giocarcela ed a fare dei gol. Soprattutto dietro, nonostante abbiamo messo dei ragazzi, sono stati più attenti e più sul pezzo. Dobbiamo essere chiari, guardarci in faccia e capire chi ci vuole stare e chi no".