Parla l'ad nerazzurro Percassi, L'Eco di Bergamo apre: "Voglio la vera Atalanta"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo, con il seguente titolo riportato in taglio alto: "Percassi: voglio la vera Atalanta". Momento non facile per la Dea, certamente il peggiore degli ultimi anni. Terminato il ciclo d'oro di Gasperini, la Dea non è riuscita a ripartire con Juric in panchina e alla fine dopo l'ultimo weekend è arrivato l'esonero (al suo posto Palladino).
Ecco altre dichiarazioni dell'ad del club bergamasco: "Juric professionista serio, esonero sofferto. Palladino? Non abbiamo avuto dubbi. Ora vogliamo la vera Atalanta". La risposta della squadra ci sarà alla ripresa.
