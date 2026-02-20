Parla McTominay, il Corriere dello Sport stamattina: "Un calcio troppo morbido"
"Un calcio troppo morbido": parole di Scott McTominay, intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport che ha deciso di titolare così in prima pagina. Prosegue lo scozzese del Napoli: "Da ragazzo mi insegnavano a contrastare onestamente e con forza. Siamo pagati tanto per allenarci: devi divertirti, ma giocare con serietà. Amo i napoletani e questa città: potrei vedermi qui a lungo. Troppi infortuni? Solo sfortuna, difficile gestire l'emergenza".
Spazio anche all'imminente turno di campionato e ai problemi di infortuni che hanno colpito anche la capolista. "Inter, Lautaro fuori 20 giorni", titola il quotidiano in taglio basso. Domani a Lecce Bonny con Thuram, Chivu dovrà rinunciare anche a Zielinski e agli squalificati Calhanoglu e Barella.
