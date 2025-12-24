Roma, via al mercato. Il Tempo apre oggi: "Gasperini a caccia di due bomber"

"Gasperini a caccia di due bomber per la Roma": nella prima pagina di oggi de Il Tempo, è presente tra gli altri anche il titolo appena citato e nello specifico in taglio alto. La prima parte di stagione ha evidenziato come i giallorossi abbiano dei limiti in fase realizzativa. Tra gli obiettivi avanza Zirkzee, in uscita dal Manchester United. Piace anche Raspadori, che potrebbe tornare in Italia solo pochi mesi dopo il suo arrivo a Madrid sponda Atletico.

Prima del big match di sabato sera contro la Juventus, il ds romanista Massara si era espresso così sulla possibilità di intervenire sull'attacco visto che la formazione schierata per affrontare i bianconeri non prevedeva un centravanti puro: "Questa mi sembra più che altro una scelta tattica del mister, perché abbiamo Ferguson con quelle caratteristiche. Se ci saranno delle opportunità sul mercato cercheremo di coglierle".