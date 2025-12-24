Milan, i doni per Allegri. Il QS: "Piace Dier, suggestione Gatti. Souza se Maignan non rinnova"

"Milan, i doni per Allegri" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS oggi in edicola in merito al prossimo mercato rossonero. Arrivato Niclas Füllkrug, il Milan ha chiuso anche per un altro attaccante, Andrej Kostic, 18 anni, 9 reti col Partizan Belgrado, operazione da circa 5 milioni. Operazione che ha anche l’aria dell’assist in ottica (futura) su Dusan Vlahovic, in scadenza con la Juventus e rappresentato dallo stesso agente, Darko Ristic. Nel frattempo, il Milan fa spazio e si libera della “tassa” Divock Origi: ufficializzato l’accordo per la risoluzione del (pesante) contratto da 4 milioni all’anno.

Per un centrale di difesa piacciono alcuni profili: oltre ai “soliti” Axel Disasi (in esubero al Chelsea) e Joe Cole (più complicato portarlo via da Liverpool), anche Eric Dier: 31 anni, ex Bayern e Tottenham. Suggestione anche Federico Gatti che Allegri conosce bene. E per il ruolo di futuro Maignan, in caso di non rinnovo, spunta anche Hugo Souza (26 anni, Corinthians).