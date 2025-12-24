Svolta Palladino, L'Eco di Bergamo: "Il trittico con le big snodo della stagione"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo, con l'Atalanta naturalmente in primo piano. Il titolo proposto in taglio basso è quello riportato di seguito: "Svolta Palladino: il trittico con le big snodo della stagione". Dopo il cambio di guida tecnica, la Dea ha cambiato passo e ora si trova a quota 22 punti in classifica.
I nerazzurri sono reduci dai successi su Cagliari e Genoa in campionato e contro il Chelsea in Champions League: ottimo trend, ma serve ulteriore continuità. La prova del nove sarà date dai prossimi tre impegni, che vedranno Lookman e compagni impegnati in altrettanti scontri diretti. Gli avversari dell'Atalanta saranno nell'ordine Inter, Roma e Bologna.
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
