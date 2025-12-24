Milan, intanto Fullkrug. Il Corriere della Sera: "In estate l'affondo su Vlahovic"

Il Corriere della Sera analizza il mercato del Milan in vista di gennaio. I rossoneri hanno già inaugurato il prossimo calciomercato accogliendo Niclas Fullkrug per colmare il grande vuoto di questa prima parte di stagione: l’attaccante, il 9. Con la speranza che non segua l’esempio di Santiago Gimenez, arrivato proprio nello scorso mercato invernale e rivelatosi un flop. Il Milan non ha perso tempo, con un’operazione low-cost: prestito gratuito fino a giugno dal West Ham e diritto di riscatto per Fullkrug, già arrivato in Italia.

Trentadue anni, un lungo passato in Bundesliga, zero gol quest’anno in Premier League: basterà? I rossoneri, nel dubbio, lavorano anche a un attaccante più futuribile, Andrej Kostic del Partizan, anni 18, operazione intorno ai 5 milioni. Per il grande nome, bisognerà attendere l’estate: Dusan Vlahovic, sempre lui, nei pensieri di Massimiliano Allegri.