Napoli, il piano per il rinnovo del mister. Il Mattino in apertura: "Sempre Conte"

"Sempre Conte": tra i titoli presenti nella prima pagina odierna de Il Mattino, c'è anche quello appena citato. Dopo la Supercoppa, De Laurentiis vuole blindare il tecnico: ecco il piano per rinnovare il suo contratto per altri due anni. Un rinnovo più che meritato, visto che ha portato il secondo titolo sotto il Vesuvio nell'arco di sette mesi.

Dopo la partita col Bologna, alla domanda sul fatto che il Napoli sia pronto per comandare in Italia, ha risposto così: "No, non mi sento di dire questo. Sarei un bugiardo. L'anno scorso abbiamo vinto il campionato con una rosa molto ridotta, quest'anno abbiamo inserito molti giocatori ma non siamo ancora pronti per comandare. Dobbiamo restare attaccati alla zona Champions perché quest'anno quei 4 posti saranno molto difficili. Sappiamo che con umiltà possiamo dare soddisfazioni, ma non siamo assolutamente pronti per questo e neanche vicini".