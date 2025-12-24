Mercato Juve, La Stampa: "Per giugno idea Schlager, ora l’assalto a Timber e Hojbjerg"

La Stampa fa il punto sul possibile mercato della Juventus in vista di gennaio. In attacco la missione resta quella di valorizzare David e Openda, occhi comunque aperti su eventuali opportunità: come quella legata a Raspadori se davvero potesse muoversi in prestito secco. Sulla fascia sono continui i contatti con gli agenti di Palestra, obiettivo anche dell’Inter, ma l’Atalanta spara alto. Ecco perché l’arrivo di Ottolini potrebbe rilanciare il profilo low-cost di Norton-Cuffy del Genoa. A partire sarà Joao Mario dopo mezza stagione, ma la duttilità di McKennie sposta la priorità, che in ogni caso resta il centrocampista. Nuovi contatti avviati per Schlager del Lipsia in vista della prossima stagione a parametro zero.

Stessa situazione contrattuale di Timber del Feyenoord, su cui però la Juve sta pensando di muoversi in anticipo per battere la concorrenza e prenderlo subito a gennaio. Si tratta di uno dei profili maggiormente seguiti, almeno alla pari di quell’Hojbjerg del Marsiglia che è oggi prima scelta nonostante il muro del club francese. Il tutto sempre in attesa di capire come andrà a finire il tormentone Frattesi, in uscita dall’Inter e da tempo in attesa di una mossa concreta della Juve, che pure ora cerca un centrocampista con diverse caratteristiche.