Fatali gli errori dal dischetto, Corriere di Bologna: "Orsolini saluta la coppa"

Nell'ultimo quarto di Coppa Italia che ha illuminato il prato del Dall'Ara, ci ha rimesso solo la formazione di Italiano. "Fatagli gli errori dal dischetto, il Bologna saluta la coppa", la prima pagina dedicata dal Corriere di Bologna. La Lazio si è dimostrata infallibile dal dischetto nel momento della verità, al contrario di Lewis Ferguson e Orsolini, "peccatori" della serata che hanno eliminato di fatto i rossoblù dalla competizione.

"Buonissima partita iniziale, nella quale abbiamo fatto vedere di tenerci", ha commentato il tecnico Vincenzo Italiano in conferenza stampa post-partita. "Abbiamo creato con veemenza e concesso nulla. Nell'unica sbavatura siamo stati puniti, anche se potevamo metterci una pezza perché eravamo in tre. I rigori sono sempre pericolosi, abbiamo fatto di tutto per non arrivarci. Usciamo dopo un'ottima partita ed una prestazione in crescita rispetto alle ultime partite. Ora ci rimboccheremo le maniche per tornare a far risultati in campionato ed Europa League".

Santiago Castro, centravanti del Bologna, ha commentato così l'uscita di scena dalla Coppa Italia: "Se fa male uscire così? Il calcio è così. Abbiamo fatto una grande prestazione ma non è bastato. Dobbiamo alzare la testa e continuare a lavorare. Dobbiamo pensare a cosa non è andato oggi e pensare a domenica".