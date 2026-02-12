Chi sale, chi no. Corriere Fiorentino titola: "Il Como è un modello, la Viola arranca"

Interessante analisi proposta dal Corriere Fiorentino, in edicola oggi: "Chi sale, chi no. Dalla Serie D ai sogni europei, il Como è un modello. I viola invece arrancano". Infatti, la squadra di Cesc Fabregas viene ritenuta come una delle più belle favole sportive, arrivando dall'ultima categoria fino al sesto posto in Serie A in 8 anni. La Fiorentina invece fa fatica a uscire dalla zona impantanata della retrocessione, in una stagione tutt'altro che positiva e che ha portato al licenziamento di Stefano Pioli e all'arrivo di Paolo Vanoli.

Fabio Paratici, neo direttore sportivo della Fiorentina, ha recentemente parlato così della situazione drastica in classifica: "Essendo ragazzi seri e responsabili non hanno bisogno di molti consigli, dovremo stare qui e soffrire fino all'ultima giornata perché da questa situazione non si esce con un paio di risultati o un mese positivo. Dobbiamo stare concentrati fino alla fine, per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza della Fiorentina".