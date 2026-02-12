Lazio in semifinale. la Repubblica (Roma) in apertura: "Noslin e Provedel decisivi a Bologna"

"Una partita a scacchi, indirizzata verso una semifinale conquistata grazie agli uomini più contestati". Così la Repubblica (Roma) racconta la notte del Dall’Ara, dove la Lazio supera il Bologna ai rigori dopo l’1-1 dei novanta minuti. Decisivi Noslin, autore del pareggio su assist di Dele Bashiru, e Provedel, che dagli undici metri ipnotizza Ferguson mentre Orsolini calcia fuori. Una qualificazione maturata con freddezza dopo una gara ad altissima tensione.

Il match si era complicato con il vantaggio di Castro su palla alta, ennesima difficoltà difensiva: "Con quello del Dall’Ara sono dieci i gol subiti su sviluppi aerei". La squadra di Sarri però non si disunisce, nonostante le proteste per il contatto Ferguson-Dele Bashiru giudicato regolare da Chiffi, e trova il pari con l’asse tra i due più criticati dopo la Juventus. "Il loro ingresso in campo contro i bianconeri non era piaciuto", ma la risposta arriva sul campo.

Nel finale la posta in palio frena entrambe, i rigori diventano "una terra promessa per conquistare la semifinale" e la Lazio si dimostra più lucida. Resta però l’apprensione per Pedro, uscito nel primo tempo per una forte distorsione alla caviglia. Intanto i biancocelesti festeggiano: in semifinale ci sarà l’Atalanta.