Pulisic stellare e Torino ko, la Repubblica in prima pagina: "Il Milan resta in vetta"

"Pulisic stellare, Toro ko: il Milan resta in vetta" è il titolo che si può leggere nel taglio alto della prima pagina de la Repubblica oggi in edicola. Il Milan torna in testa, ma più che altro ha selezionato un club di soci privilegiati: la corsa allo scudetto è un circolo chiuso di tre squadre, si legge sul quotidiano. Quella di Allegri non è la più forte ma continua a crescere su sé stessa, trovando le soluzioni per rimediare anche alle situazioni complicate e all’apparenza irrisolvibili, come il doppio gol di svantaggio e l’infortunio di Leao.

Col Toro è finita 2-3, a un quarto di gara stava sul 2-0. Il Milan ha giocato un’eccellente partita ma all’inizio piena di errori, vale a dire giusta nei concetti e imperfetta nella loro applicazione, avendola disseminata di sbavature che sono costate una montagna di debiti tecnici.