Quattro gol alla Cremonese e una notte in vetta. La Gazzetta dello Sport: "Arriva l'Inter"
L’Inter batte 4-1 la Cremonese e si regala, almeno per 24 ore, una serata da prima in classifica. Questa l’apertura odierna de La Gazzetta dello Sport, che celebra il 4-1 della squadra di Chivu.
A decidere la sfida le reti di Lautaro Martinez, Bonny, Dimarco e Barella, con l’attaccante francese ex Parma assoluto protagonista con anche tre assist messi a referto.
Nelle altre gare di giornata, pareggio rocambolesco per 3-3 tra Lazio e Torino e vittoria a sorpresa del Lecce sul campo del Parma. In serata l’Atalanta pareggia in casa contro il Como e resta imbattuta in campionato. Oggi grande attesa per la sfida tra Juventus e Milan, che chiuderà la sesta giornata.
Editoriale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Carrarese-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: turnover obbligato per le Vespe. Varia anche Calabro
SudTirol-Empoli, le formazioni ufficiali: i toscani si affidano a Shpendi. Pagliuca si gioca il futuro
