Maratona al Maradona in coppa, Il Mattino stamani: "Avanti dopo dieci rigori"

Nella prima pagina di oggi de Il Mattino, ecco il solito spazio alla tematica calcistica e in particolare al Napoli con il titolo riportato di seguito: "Maratona al Maradona: avanti dopo dieci rigori". Coppa Italia, gli azzurri eliminano il Cagliari e vanno ai quarti: vantaggio di Lucca, pareggio di Esposito e poi dagli 11 metri decide Buongiorno dopo una sequenza infinita.

Conte nel post partita: "E' stata una serie interminabile, anche l'anno scorso contro il Modena siamo passati ai rigori. Questa è stata molto più dura, perché tutti i calciatori sono stati molto bravi e per i portieri era difficile. Alla fine è passata la squadra che ha meritato di più. Dispiace per il gol sul tocco involontario e fortuito di McTominay. Siamo felici, ci sono state buone risposte da parte di tutti".