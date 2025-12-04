Coppa Italia, Venezia demolito. Corriere della Sera: "L'Inter gioca al tirassegno"

Il Venezia non ha avuto scampo, una goleada nerazzurra lo ha eliminato dalla Coppa Italia. Al contrario Chivu e i suoi ragazzi sono approdati ai quarti di finale del torneo, in attesa di scoprire se sul proprio cammino e al prossimo match incontreranno la Roma o il Torino. "L'Inter gioca al tirassegno", il titolo inserito nella sezione interna e dedicata allo sport dal Corriere della Sera.

Cinque reti (a 1) contro i lagunari: si sblocca Diouf, gran gol di Pio Esposito, Thuram ne fa due e poi Bonny chiude in bellezza: tanti segnali e risposte positive per il tecnico nerazzurro, anche da Davide Frattesi che ha confezionato l'assist per il primo sigillo nerazzurro del centrocampista francese.

A proposito della scomparsa dai radar dell'ex Sassuolo, però, Chivu ha ritagliato un momento per dare delle spiegazioni sullo scarso minutaggio all'Inter: "Ha avuto i minuti che meritava, anzi forse ne avrebbe meritato qualcuno in più ma ha avuto qualche problemino, viene da un intervento, cose che non abbiamo comunicato. Lui si è messo sempre a disposizione, toccava a lui oggi per mettere benzina nella gambe e lo ha fatto abbastanza bene per 90 minuti. Sappiamo quello che ci può dare Davide. Ho fatto scelte diverse in passato, ma è un giocatore determinante e può esserlo ancora per noi".