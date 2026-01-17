Raggiunti e delusi, Il Secolo XIX in apertura: "Samp-Entella, un pareggio a due volti"
TUTTO mercato WEB
"Sampdoria-Entella, un pareggio a due volti" così si legge nel taglio basso della prima pagina odierna de Il Secolo XIX. Spazio al campionato cadetto, quindi, sul quotidiano ligure che racconta la delusione dei blucerchiati per l'1-1 contro l'Entella.
La Sampdoria, prima in vantaggio, è stata infatti raggiunta dal gol degli ospiti, non riuscendo a conquisstare i 3 punti tra le mura amiche. Per l'Entella storico primo punto al Ferraris in Serie B.
Altre notizie Rassegna stampa
Domani il derby dell'Appennino, il Corriere di Bologna: "Il Bologna è tornato, ora si riprenda il Dall'Ara"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile