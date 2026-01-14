Raspadori all'Atalanta, L'Eco di Bergamo applaude l'acquisto: "Colpaccio da 23 milioni"

Colpo di mercato dell'Atalanta, che brucia la Roma e strappa all'Atletico Madrid il cartellino di Giacomo Raspadori. L'ultimo acquisto dei bergamaschi si guadagna oggi l'apertura della prima pagina de L'Eco di Bergamo: "Raspadori, colpaccio da 23 milioni per il blitz in stile Percassi - si legge sul quotidiano di Bergamo -. Atalanta, accordo con l'Atletico".

Il classe 2000 è sbarcato nella serata di ieri in Italia e oggi si sottoporrà al classico iter delle visite mediche che anticiperanno la firma sul contratto con la Dea: "Sono molto, molto felice di essere tornato in Italia - le parole raccolte da Sportitalia -. Sono carico e motivatissimo, non vedo l’ora di vedere io tifosi allo stadio e spero che accada il prima possibile. Il ritorno in Italia è stato un aspetto importante anche nella scelta, ma la cosa più importante è stata avere questa opportunità in club così importante e con un’ambizione grandissima. Sono molto contento".