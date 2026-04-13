Rimontona Inter a Como. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Vista Scudetto"

"Vista Scudetto". TItola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si concentra sull'Inter e sulla fuga in solitaria in testa alla classifica. I nerazzurri hanno lanciato un segnale decisivo nella 32esima giornata di campionato, piazzando un successo importante in casa del Como. L'Inter infatti è riuscita a imporsi in rimonta sul punteggio di 3-4, al termine di una gara dalle grandi emozioni.

Il Como infatti è riuscito a portarsi in vantaggio nel primo tempo con Valle, allungando poco dopo con Nico Paz prima di subire il 2-1 di Marcus Thuram. Proprio a inizio ripresa, l'attaccante francese ha firmato il 2-2. L'Inter nel secondo tempo ha preso il largo grazie alla doppietta di Dumfries, subendo soltanto a ridosso del novantesimo il rigore di Da Cunha. Salgono così a 24 le vittorie in campionato dell'Inter, che si è portata a quota 75 e soprattutto a +9 dal Napoli.

Gli azzurri infatti hanno perso terreno, non andando oltre l'1-1 in casa del Parma. Il Milan invece è addirittura a -12 dall'Inter, complice il duro ko subito a San Siro contro l'Udinese. Il tricolore, a sole sei giornate dalla fine, sembra sempre più vicino per la formazione di Cristian Chivu, che venerdì alle 20.45 affronterà il Cagliari a Milano in un nuovo turno di campionato.