Al Franchi arriva la Lazio. Il Corriere Fiorentino in apertura: "Salvezza, scatto decisivo"

"Salvezza, lo scatto decisivo". Titola così in prima pagina il Corriere Fiorentino, che si concentra sul prossimo impegno di campionato della viola. La Fiorentina infatti questa sera chiuderà la 32esima giornata di Serie A, ospitando la Lazio nel posticipo in programma all'Artemio Franchi alle 20.45. Obiettivo continuità per i gigliati, che vogliono dar seguito al successo ottenuto contro il Verona centrando la seconda vittoria di fila nonché il quinto risultato utile consecutivo.

Un successo permetterebbe ai toscani di allungare il margine rispetto alla zona retrocessione, scavalcando anche una diretta concorrente alla permanenza in Serie A. I viola infatti hanno raggiunto quota 32 dopo il colpo del Bentegodi, portando il proprio margine a +5 rispetto a Cremonese e Lecce. Il successo contro la Lazio, tuttavia, permetterebbe alla Fiorentina di portarsi al quindicesimo posto con 35 punti e superare il Cagliari, salito a 33 dopo la vittoria sulla Cremonese.

Qualche assenza per il tecnico Paolo Vanoli, che paga le squalifiche di Fagioli e Gudmundsson. Ancora in dubbio Kean, che si gioca il posto da titolare con Piccoli. La Fiorentina, in ogni caso, dovrebbe presentarsi con un 4-3-3: in porta De Gea, centrali Pongracic e Ranieri con Dodo e Gosens in avanti. In cabina di regia Mandragora, supportato da Brescianini e Ndour. In avanti uno tra Piccoli e Kean mentre sulle corsie spazio per Harrison e Solomon.