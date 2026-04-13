Napoli, pareggio amaro con il Parma. Il Mattino:"Così fa male"

"Così fa male". È il sentimento che prevale tra le pagine de Il Mattino dopo l'1-1 di Parma. Un successo avrebbe permesso ad Antonio Conte di accorciare a -4 dall'Inter e di blindare il secondo posto dopo il crollo del Milan, ma un errore clamoroso di Juan Jesus dopo soli 33 secondi ha spianato la strada a Gabriel Strefezza, costringendo i partenopei a una rincorsa furibonda contro il muro gialloblù eretto da Cuesta.

Nonostante un possesso palla del 75% e 17 tiri totali, il Napoli ha trovato il varco giusto solo grazie a Scott McTominay, servito da Rasmus Hojlund. Proprio l'attaccante danese, reduce da un attacco influenzale, è apparso lontano dalla forma migliore, così come Kevin De Bruyne. La mancanza di alternative offensive pesanti si è fatta sentire: con Romelu Lukaku ancora lontano dai campi per infortunio e criticato per un atteggiamento da leader non pervenuto, Conte ha dovuto affidarsi al giovane Giovane, un esterno adattato, senza riuscire a cambiare l'inerzia del match come accaduto in passato.

Proprio McTominay è uscito dal campo come l'unico vero trascinatore, ricevendo gli elogi pubblici di Aurelio De Laurentiis non solo per il gol, ma per lo spessore umano dimostrato nel chiedere il sostegno della curva. Nel post-partita, Antonio Conte ha cercato di spegnere sul nascere le voci che lo vorrebbero nuovamente sulla panchina della Nazionale per il dopo Gattuso, dichiarando seccamente di non aver dato alcuna disponibilità e ribadendo la validità del suo contratto con il Napoli fino al 2027.

Sullo sfondo resta la battaglia politica per il vertice della Figc. Oggi a Milano i venti club di Serie A discuteranno la candidatura di Giovanni Malagò, un progetto di rinnovamento che vede proprio De Laurentiis tra i principali promotori. Nonostante il peso elettorale della massima serie sia limitato al 18%, il vento del cambiamento spira forte, con il patron azzurro deciso a giocare un ruolo da protagonista anche nei palazzi del potere calcistico.