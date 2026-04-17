Roma, difficoltà in campo e fuori. Il Romanista in prima pagina: "Contiamoci"
"Contiamoci": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi de Il Romanista. Il riferimento è al campo (dove mancheranno sette giocatori) e a fuori dal rettangolo di gioco, dove la Roma sembra abbandonata a se stessa. Non esattamente il clima ideale per affrontare lo scontro diretto in chiave europea contro l'Atalanta, ma il quotidiano invita i tifosi a stringersi attorno a squadra e tecnico.
Si parla anche dell'avvicinamento a questa partita, facendo la conta dei giocatori disponibili. "Speranza Pisilli": ecco un altro titolo messo in prima pagina. Oggi un test per Nicolò, niente ok invece per Wesley. Il punto, infine, sugli avversari: "Anche Sulemana verso il forfait". Lavoro individuale per l'attaccante, oltre che per Hien. Oggi rifinitura.
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