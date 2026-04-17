Bologna travolto, il Corriere dello Sport apre: "Italiano saluta l'Europa League"
Questa mattina, per quanto riguarda l'edizione on line, il Corriere dello Sport titola: "L'Aston Villa passeggia al ritorno, Bologna travolto 4-0: Italiano saluta l'Europa League". Ospiti mai in partita ed eliminati dall'Europa League: Watkins, Buendia, Rogers e Konsa mandano Emery con merito in semifinale. Ravaglia para un rigore nel primo tempo. Ora ai rossoblù resta il campionato, da chiudere nel miglior modo possibile.
Spazio anche all'altra italiana impegnata nelle coppe europee: "La Fiorentina batte il Crystal Palace ma non completa la rimonta: addio alla Conference". Vantaggio inglese con Sarr, poi rimonta viola firmata da un rigore di Gudmundsson e da Ndour. La vittoria per 2-1 non basta, perché all'andata a Londra la squadra di Vanoli ha perso 3-0.
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