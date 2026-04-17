Escono Bologna e Fiorentina, Tuttosport in prima pagina: "Fuori dall'Europa"

"Fuori dall'Europa": titola senza troppi giri di parole Tuttosport, per quanto riguarda l'edizione on line di questa mattina. L'Aston Villa cala il poker e annienta il Bologna. In Europa League, oltre ai rossoblù, fuori anche Farioli con il suo Porto. Per quanto riguarda la Conference, il cuore non basta alla Fiorentina: rimonta ai danni del Crystal Palace con Gudmundsson e Ndour. ma all'andata gli inglesi avevano già indirizzato il doppio confronto vincendo per 3-0.

Viene dato spazio anche alla morte di Alexander Manninger, avvenuta a 48 anni per via di un incidente stradale. Parla l'agente dell'ex portiere, che ha giocato - tra le altre - per pochi mesi al Torino nel 2003 e poi nella Juventus tra il 2008 e il 2012: "Fatico a crederci".