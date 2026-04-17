Escono Bologna e Fiorentina, Tuttosport in prima pagina: "Fuori dall'Europa"
TUTTO mercato WEB
"Fuori dall'Europa": titola senza troppi giri di parole Tuttosport, per quanto riguarda l'edizione on line di questa mattina. L'Aston Villa cala il poker e annienta il Bologna. In Europa League, oltre ai rossoblù, fuori anche Farioli con il suo Porto. Per quanto riguarda la Conference, il cuore non basta alla Fiorentina: rimonta ai danni del Crystal Palace con Gudmundsson e Ndour. ma all'andata gli inglesi avevano già indirizzato il doppio confronto vincendo per 3-0.
Viene dato spazio anche alla morte di Alexander Manninger, avvenuta a 48 anni per via di un incidente stradale. Parla l'agente dell'ex portiere, che ha giocato - tra le altre - per pochi mesi al Torino nel 2003 e poi nella Juventus tra il 2008 e il 2012: "Fatico a crederci".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Allegri e Conte, Conte e Allegri: Milan e Napoli alle prese con il dubbio in panchina legato alla Nazionale. Prima però la lotta Champions: aveva ragione il tecnico rossonero a guardarsi le spalle senza pensare allo Scudetto
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Bernardo Silva ha detto addio al Manchester City. La Juventus ci pensa ma la concorrenza è clamorosa
La Fiorentina fa 2-1 ma non basta per l’impresa. In semifinale di Conference ci va il Crystal Palace
"Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile