Semifinali di coppa senza italiane. La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Fuori tutte"

"Fuori tutte". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si concentra sull'eliminazione delle ultime due italiane dalle coppe europee. Il Bologna ha chiuso malamente il proprio percorso in Europa League, subendo un pesante 4-0 contro l'Aston Villa al Villa Park. Un risultato che si è andato a sommare all'1-3 subito al Dall'Ara e che ha visto uscire i rossoblu di fronte un passivo pesante. Vince ma non passa la Fiorentina, che nonostante il 2-1 firmato contro il Crystal Palace ha salutato la Conference League, pagando il 3-0 subito a Londra.

MANNINGER - In primo piano anche la tragedia che ha colpito il mondo del calcio, che piange la scomparsa di Alex Manninger. L'ex portiere è venuto a mancare in un incidente stradale: la sua auto infatti è stata travolta da un treno, che non ha lasciato scampo all'ex giocatore austriaco, morto all'età di 48 anni. Una lunga esperienza in Italia per Manninger, che ha giocato quattro stagioni alla Juventus ma che ha trovato spazio anche tra le fila di Fiorentina, Bologna, Siena, Brescia e Torino.

INTER - In prima pagina anche l'Inter e Cristian Chivu, che sogna il primo Scudetto da allenatore. Il tecnico romeno potrà allungare il margine di nove lunghezze dal Napoli già questa sera, piazzando un nuovo successo contro il Cagliari, atteso a San Siro alle 20.45 nell'anticipo della 33esima giornata. L'Inter, potenzialmente, potrebbe portarsi a +12 sugli azzurri.