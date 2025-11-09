Roma e Lazio attese da Udinese e Inter. Il Messaggero in apertura: "Domenica di verità"
TUTTO mercato WEB
Romane in campo questo pomeriggio per la undicesima giornata di Serie A. La Roma giocherà alle ore 18:00 e affronterà all’Olimpico l’Udinese. Per la Lazio trasferta ostica a San Siro contro l’Inter alle 20:45.
Giallorossi, reduci dalla vittoria in Europa League, punteranno a voltare pagina anche in campionato dopo l’ultimo ko subito in casa del Milan.
Lazio invece reduce da quattro risultati utili consecutivi in cui sono arrivate due vittorie e altrettanti pareggi senza che Provedel abbia preso una sola rete.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Rabbia pres. Pontedera dopo il ko con il Guidonia: "Arbitraggio insufficiente, la società valuterà ogni via possibile"
Pronostici
Calcio femminile