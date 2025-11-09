Roma e Lazio attese da Udinese e Inter. Il Messaggero in apertura: "Domenica di verità"

Romane in campo questo pomeriggio per la undicesima giornata di Serie A. La Roma giocherà alle ore 18:00 e affronterà all’Olimpico l’Udinese. Per la Lazio trasferta ostica a San Siro contro l’Inter alle 20:45.

Giallorossi, reduci dalla vittoria in Europa League, punteranno a voltare pagina anche in campionato dopo l’ultimo ko subito in casa del Milan.

Lazio invece reduce da quattro risultati utili consecutivi in cui sono arrivate due vittorie e altrettanti pareggi senza che Provedel abbia preso una sola rete.