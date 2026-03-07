Roma in emergenza. Il Corriere di Roma: "Gasperini perde Dybala"

La Roma si prepara alla trasferta contro il Genoa con una pesante assenza. Il Corriere di Roma evidenzia infatti l’infortunio di Paulo Dybala, costretto a fermarsi per un problema fisico che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane. Un’assenza importante per la squadra allenata da Gian Piero Gasperini, impegnata nella corsa alle posizioni europee.

L’attaccante argentino si è fermato dopo gli ultimi impegni e gli esami hanno evidenziato una lesione che richiederà circa un mese e mezzo di stop. Un problema che priva la Roma di uno dei suoi giocatori più talentuosi proprio in una fase delicata della stagione, con il campionato che entra nella parte decisiva Dybala rappresenta infatti una pedina fondamentale nello sviluppo offensivo dei giallorossi, grazie alla sua qualità tra le linee e alla capacità di incidere negli ultimi metri. La sua assenza costringerà Gasperini a rivedere le soluzioni offensive per le prossime partite, cercando alternative tra i giocatori a disposizione.

Nel frattempo la Roma continua la preparazione per la sfida contro il Genoa, una gara che può pesare molto nella corsa alle zone alte della classifica. I giallorossi puntano a restare agganciati al gruppo delle squadre in lotta per un posto nella prossima Champions League. L’infortunio di Dybala rappresenta quindi una complicazione nel momento più importante della stagione. La Roma dovrà trovare nuove soluzioni offensive per compensare l’assenza dell’argentino e mantenere il passo delle dirette concorrenti nella corsa europea.