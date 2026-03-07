Il Napoli batte il Torino 2-1. La Repubblica Napoli: "E Sal Da Vinci canta al Maradona"

"Il Napoli batte il Torino 2-1. E Sal Da Vinci canta al Maradona" scrive La Repubblica Napoli. Dalla vittoria a Sanremo con la sua "Per sempre sì" alla festa al Maradona. Settimana d'oro per Sal Da Vinci che ha sfoggiato il suo trofeo cantando davanti al Maradona estasiato prima del match tra gli azzurri e il Toro.

E la presenza del cantante ha portato bene alla formazione di Antonio Conte che ha vinto per 2-1 mantenendo così il terzo posto in classifica alle spalle di Inter e Milan.

Due a uno arrivato grazie alle reti di Alisson ed Elmas. Poi nel finale il gol della bandiera granata messo a segno da Casadei. Niente clean sheet per la formazione azzurra ma 3 punti in saccoccia per blindare la zona Champions.