Roma, Dybala si è operato. La Repubblica Roma: "Finale di stagione a rischio"
"Roma, Dybala si è operato: finale di stagione a rischio" scrive La Repubblica Roma in prima pagina quest'oggi. L’operazione al menisco come una sentenza. Per il campo: Paulo Dybala tornerà disponibile tra cinque settimane.
Per il futuro: il dialogo con la Roma per il suo rinnovo subisce una battuta d’arresto forse decisiva (non che la trattativa fosse mai cominciata). Tutta colpa di una lesione molto rara, invisibile alle diverse risonanze magnetiche a cui Dybala si era sottoposto dopo l’infortunio rimediato durante Roma-Milan, lo scorso 25 gennaio.
Più di un mese di attesa, esami, domande. Poi la risposta, crudele, dopo l’ultima ricaduta nell’allenamento del giovedì mattina. Il comunicato: "Il calciatore è stato sottoposto ad artroscopia diagnostica al ginocchio sinistro perché tutti gli esami precedenti non evidenziavano patologie. L'artroscopia ha evidenziato una piccola lesione parziale del menisco esterno che è stata regolarizzata. Il calciatore dovrà seguire un percorso riabilitativo di circa 5 settimane".
