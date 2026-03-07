L’Atalanta cerca il riscatto. L’Eco di Bergamo:"Arriva l'Udinese, vietato distrarsi"
Nel taglio basso della prima pagina L’Eco di Bergamo dedica spazio anche alla sfida di campionato tra Atalanta e Udinese, in programma oggi al Gewiss Stadium per la 28ª giornata di Serie A. La squadra di Raffaele Palladino torna protagonista in campionato dopo gli ultimi impegni tra coppa e campionato.
La Dea arriva alla gara dopo il pareggio per 2-2 contro la Lazio nella semifinale d’andata di Coppa Italia, risultato che lascia aperta la qualificazione in vista della sfida di ritorno. In campionato invece l’Atalanta è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Sassuolo, un passo falso che la squadra bergamasca vuole immediatamente riscattare davanti al proprio pubblico.
Di fronte ci sarà l’Udinese allenata da Kosta Runjaic, che arriva alla partita con maggiore fiducia dopo il netto successo per 3-0 ottenuto contro la Fiorentina nell’ultimo turno. I friulani cercano continuità per consolidare la loro posizione in classifica.
