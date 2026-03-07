Lotta salvezza. L’Edicola del Sud: "Lecce-Cremonese, 90 minuti che valgono una stagione"

Il Lecce si gioca una fetta importante della propria stagione nello scontro diretto contro la Cremonese. L’Edicola del Sud presenta la sfida del Via del Mare con il titolo "Lecce-Cremonese, 90 minuti che valgono una stagione", sottolineando il peso della gara nella corsa alla salvezza. La squadra di Eusebio Di Francesco arriva all’appuntamento con la necessità di fare punti contro una diretta concorrente. In classifica salentini e grigiorossi condividono quota 24 e la partita potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per il finale di campionato. Per il Lecce l’obiettivo è sfruttare il fattore campo e provare a dare continuità alla prestazione vista nell’ultimo turno.

Il tecnico giallorosso prepara la gara con attenzione, consapevole dell’importanza della posta in palio. L’idea è quella di confermare l’assetto offensivo con Cheddira e Banda tra i punti di riferimento davanti, mentre il contributo dei centrocampisti Ramadani e Coulibaly resta fondamentale per garantire equilibrio alla squadra.

Dall’altra parte la Cremonese guidata da Davide Nicola arriva a Lecce con lo stesso obiettivo: conquistare punti pesanti per la permanenza in Serie A. Il tecnico grigiorosso ha caricato la squadra sottolineando come la sfida del Via del Mare rappresenti una vera occasione per cambiare il destino della stagione.