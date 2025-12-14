Roma, un anno fa Fabregas ti spediva a -2 dalla zona salvezza. Il Romanista: "Comoterapia"
Domani sarà passato esattamente un anno da quel Como-Roma terminato 2-0 grazie alle firme di Gabrielloni e Nico Paz che spedirono i giallorossi a soltanto due punti dal terzultimo posto e di conseguenza dalla lotta salvezza.
Poi Ranieri inizio la sua ascesa che lo portò a mettere a segno diciannove risultati utili consecutivi in campionato, risalendo fino alla zona Europa League.
Domani, all’Olimpico, l’appuntamento si ripete esattamente 365 giorni dopo ma nel frattempo tutto è cambiato, perché il club capitolino si trova ora nelle zone nobilissime della Serie A e punta a non perdere il treno scudetto.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
