La Repubblica (ed. Firenze) in prima: "Fiorentina, niente distrazioni. Col Verona vale una finale"

La Repubblica odierna, nella sua edizione fiorentina, dedica spazio già in prima pagina alla sfida salvezza della Fiorentina in casa contro il Verona: un appuntamento che i viola non possono assolutamente sbagliare, ancor di più dopo la brutta figura fatta al Mapei contro il Sassuolo.

"Fiorentina, niente distrazioni. Col Verona vale come una finale", è il titolo scelto dal quotidiano per presentare il match del Franchi, valido per il 15° turno di Serie A. I viola di Vanoli cercano ancora la prima vittoria in questo campionato e sperano di poter finalmente dare continuità al successo europeo arrivato giovedì con la Dinamo Kiev. Solo così, del resto, sarà possibile alimentare il già fragile sogno salvezza di Kean e colleghi.

Fiorentina contro Hellas Verona è ultima contro penultima del campionato. Nonostante le buone risposte con la difesa a 4 nel secondo tempo della gara con la Dinamo Kiev, Vanoli dovrebbe ripartire dal consueto 3-5-2. In difesa, davanti a De Gea, torneranno dall'inizio Pablo Marì e capitan Ranieri, con Pongracic che completerà il reparto. A centrocampo il nodo è legato alle condizioni di Fagioli: se l'ex Juve sarà a disposizione sarà affidata a lui la cabina di regia, altrimenti avanti ancora con Nicolussi Caviglia. Come mezze ali ci saranno Sohm e Mandragora, mentre sulle corsie esterne, ancora orfane di Gosens, agiranno Dodo a destra e Parisi a sinistra. Pochi dubbi sull'attacco, dove Moise Kean e Albert Gudmundsson, freschi di ritorno al gol in Conference, proveranno a trascinare la squadra alla prima vittoria anche in campionato.