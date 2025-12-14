"Genoa, c'è la corazzata Inter". La prima de La Repubblica (ed. Genova) con De Rossi protagonista

"Genoa, arriva la corazzata Inter". La Repubblica, nella sua edizione genovese, dedica ampio spazio in taglio basso al big match che attende oggi il Grifone: la squadra di mister Daniele De Rossi, reduce da quattro risultati utili consecutivi in campionato (due vittorie e due pareggi), se la vedrà infatti con l'Inter di Chivu, affamata di altri punti scudetto dopo aver strapazzato il Como nell'ultimo turno.

Il quotidiano, ben consapevole delle difficoltà dell'impegno, si rifà comunque alla nuova linfa trasmessa da De Rossi a Colombo e compagni, riportando anche un estratto delle parole del tecnico ex Roma: "Perfetti si può vincere", la formula emersa nella conferenza stampa della vigilia.

C'è un solo dubbio per mister De Rossi verso la sfida coi nerazzurri. Il Genoa dovrebbe confermare l’assetto visto contro l’Udinese, ma in difesa resta da sciogliere il nodo Ostigard. Se il norvegese non dovesse recuperare, Otota è pronto a restare al centro del reparto, a protezione della porta di Leali, con Marcandalli e Vasquez a completare la linea arretrata. A centrocampo rientra Frendrup, che affiancherà Malinovskyi e Thorsby, con Norton-Cuffy e Martin sugli esterni. In attacco, infine, fiducia alla coppia Vitinha-Colombo, soluzione che garantisce profondità, fisicità e continuità offensiva, senza rinunciare a equilibrio e pressing alto. Il Grifone contro l'Inter vuole giocarsi le sue carte per dare continuità alla striscia positiva di De Rossi: finora, due vittorie e due pareggi in campionato, con una sola sconfitta arrivata in Coppa Italia.