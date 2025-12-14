"Il Toro riparte da un super Vlasic". Il Corriere di Torino celebra la vittoria contro la Cremonese

Dopo sei gare senza successo, torna alla vittoria il Torino e lo fa battendo 1-0 la Cremonese grazie alla rete realizzata a metà della prima frazione da Nikola Vlasic.

La Cremonese parte bene ma accusa la rete subita, non riuscendo a creare grandi occasione se non una a fine prima frazione. Nella ripresa la formazione allenata da Marco Baroni prende in mano il palino del gioco andando vicino anche al raddoppio con Che Adams.

Queste le parole del tecnico fiorentino nel post partita: “L'atteggiamento da Toro, da squadra. Si parte da qui, dal lavoro. Abbiamo recuperato Ismajli e Simeone, Zapata sta crescendo...E' tutto importante, oltre ai tre punti. Non era una gara scontata, l'abbiamo affrontata come dovevamo. Siamo partiti contratti, c'era un po' d'ansia, e poi ci siamo sciolti andando a portare pressione. Ci sono state molte situazioni in cui potevamo raddoppiare, non ricordo grandi pericoli della Cremonese. E' merito della squadra, l'abbiamo gestita bene a livello emotivo. E' un atteggiamento che considero di crescita"