La Cremonese recrimina, ma il Toro esulta. La Repubblica (ed. Torino): "Vittoria col brivido al 99'"

La Repubblica odierna, nella sua edizione torinese, dedica spazio al ritorno al successo del Torino di mister Marco Baroni. La squadra granata si è imposta per 1-0 sulla Cremonese nell'anticipo di ieri, valido per il 15° turno di Serie A, interrompendo così una striscia di tre sconfitte consecutive.

"Vittoria con il brivido al 99'. Toro avanti con Vlasic", è il titolo scelto dal quotidiano per riassumere in prima pagina il colpo da tre punti del fantasista croato, che ha permesso al nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi di bagnare il suo (secondo) esordio granata con un successo preziosissimo. La Cremo reclama per un calcio di rigore non dato.

Lo sfogo del ds della Cremonese, Simone Giacchetta

"Accettiamo il giudizio, ma ci sentiamo privati di un calcio di rigore che a tutti noi è apparso evidente. Punizione battuta da oltre 30 metri, la palla prende una traiettoria ibrida per via di un tocco di mano del calciatore del Torino, che si avvicina al pallone per colpirlo e si allarga in maniera vistosa. Fa male che non sia stato assegnato, perché c’erano tutti i presupposti per il rigore. Il Var può smentire o confermare, ma a questo punto i parametri decisionali non sono più evidenti, il braccio aumenta il volume del corpo ed è evidente. Ci manca un calcio di rigore che ci manda a casa con una sconfitta".