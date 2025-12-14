Lazio, impresa con vista Europa. Il Corriere di Roma e le parole di Sarri: "Da mesi facciamo bene"

Impresa clamorosa della Lazio, che al Tardini si impone per 0-1 sul Parma grazie alla rete di Noslin dopo che i biancocelesti erano rimasti in dieci per l’espulsione prima di Zaccagni al 41’ e poi di Basic al 77’.

Vittoria importantissima per la squadra capitolina, che torna a acciuffare i tre punti dopo due gare senza successi fondamentali per la corsa all’Europa, ma soprattutto si regala un’impresa che sicuramente farà morale.

Sarri ha analizzato così la gara nel dopo partita: “Cosa mi lascia questa vittoria? Sicuramente entusiasmo, perché vinta in situazioni complicate. Ma se si guardano i numeri la partita è stata vinta meritatamente. Una squadra che sta crescendo nella mentalità, una squadra applicata, coraggiosa e ordinata tatticamente, e riesce a esserlo anche in inferiorità numerica. Siamo la seconda squadra che commette meno falli ma quella con più espulsi".