La Lazio vince in 9 contro 11 come il Milan nel 2017, La Repubblica: "Impresa storica a Parma"

"Lazio, impresa storica a Parma. Sarri vince in nove con Noslin". La Repubblica, nella sua edizione romana, si concentra questa mattina sul successo conquistato ieri sera dai biancocelesti al Tardini nonostante la doppia inferiorità numerica, arrivata a causa delle espulsioni di Zaccagni e Basic. Si tratta di tre punti storici nella nostra Serie A per la truppa capitolina, visto che un’impresa del genere non si vedeva dall’8 febbraio 2017, quando il Milan espugnò il campo del Bologna 1-0 dopo le espulsioni di Paletta e Kucka. Una curiosità: anche in quel caso, il gol decisivo era arrivato in 9 contro 11, ma soprattutto anche in quel caso era in campo il difensore ex Milan, oggi alla Lazio, Alessio Romagnoli.

La pagella del match winner Tijjani Noslin su TMW

Dal 69' Noslin 7,5 - Gli bastano venti minuti per diventare l'uomo-partita. E non solo per il gol, pesantissimo. Ma anche perché già prima di quello aveva fatto più del suo predecessore in un decimo del suo tempo.

Le parole di Noslin dopo il gol partita

“Per me questo anno è molto difficile, sono entrato poche volte e avere minuti è sempre importante. Contro il Parma i tre punti sono molto importanti. Come festeggerai? Tutti insieme con i compagni, sono tre punti importanti”.