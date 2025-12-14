Al Dall’Ara arriva la Juventus. Il Corriere di Bologna sprona in apertura: “Provaci ancora”

Una sfida con vista Champions questa sera, alle 20:45, al Dall’Ara: il Bologna affronta la Juventus nella quindicesima giornata di Serie A.

Dopo due gare di fila in campionato senza successi, Vincenzo Italiano punta ad una vittoria che contro i bianconeri manca nel capoluogo emiliano dalla bellezza di ventisette anni.

Tanto dubbi di formazione accompagnano queste ore di avvicinamento al match per quanto riguarda l’undici scelto da Italiano, a partire dal parter di Heggem in difesa, dove tutto dipenderà dalle condizioni di Lucumì: se il colombiano non dovesse farcela, pronto ad essere adattato De Silvestri. A centrocampo si giocheranno due maglie Moro, Pobega e Ferguson. Davanti, trequarti composta da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi alle spalle della punta che dovrebbe essere Dallinga, seppur Immobile stia scalpitando.