Atalanta, riecco i tre punti in campionato. Il Corriere di Bergamo: "Scamacca scacciapensieri"

L’Atalanta cancella la sconfitta di una settimana fa contro il Verona e batte 2-1 il Cagliari al termine di una partita divertente e ricca di colpi di scena. Mattatore assoluto Gianluca Scamacca, che sotto la gestione Palladino sembra completamente rinato: 4 gol e un assist nelle ultime 4 partite.

Primo tempo combattuto quello del New Balance Stadium, che si sblocca subito con il gol di rapina di Scamacca. L’Atalanta tenta più volte il raddoppio, specie con Lookman, mentre il Cagliari ci prova con Borrelli. Nella ripresa il ritmo non si abbassa, con diverse occasioni da una parte e l’altra. Il Cagliari trova anche il pari al 75’ con la seconda rete consecutiva di Gaetano, ma nel finale incide ancora Scamacca.

Queste le parole di Palladino nel post match: “Una vittoria importante per il gruppo. Abbiamo fatto un grande primo tempo rischiando quasi niente. Ho fatto i complimenti a mister Pisacane perché il Cagliari ha pareggiato e ci ha messo anche sotto certi aspetti in difficoltà. Mi è piaciuto sull'1-1 vedere una squadra che nonostante il calo fisico era intenzionata a vincere. Scamacca? Al di là del gol. A me piace lo spirito che stanno mettendo gli attaccanti anche in fase di non possesso: sono sempre loro i primi difensori. Vogliamo sempre metterli in condizioni di fare goal. Charles, Lookman, Samardzic, Maldini, Krstovic e Sulemana sono giocatori di qualità: c'è bisogno del contributo di tutti".