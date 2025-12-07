Samp, parla Gregucci. Il Secolo XIX: "Serve una vittoria per uscire dall'inferno"

In occasione della prima pagina di oggi de Il Secolo XIX, c'è un titolo che riguarda a Sampdoria. Nello specifico, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico blucerchiato Gregucci alla vigilia della delicata sfida contro la Carrarese che sono state sintetizzate dal seguente titolo posto in taglio alto: "Serve una vittoria per uscire dall'inferno".

Il mister doriano aggiunge: "Per noi tutte le partite sono importanti, vanno affrontate con coraggio e maggiore fiducia, cercando di portare le cose dalla nostra parte e mantenendo la lucidità qualunque cosa accada. Stiamo migliorando, ma quando sei prigioniero del risultato la pressione si fa sentire. Siamo all’inferno e non dobbiamo avere alibi”.